Aggredito e colpito più volte con un coccio di vetro nel parco, catturato l'autore dei fendenti

Un tentativo di omicidio in pieno giorno, all'interno del parco "Fabbri", per rapinare un somalo 33enne di 20 euro appena guadagnati dopo una giornata intera nei campi a raccogliere cipolle. Questo quanto ricostruito dagli inquirenti della Polizia di Stato che hanno arrestato un connazionale 26enne ritenuto l'autore dei fendenti. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica nell'area verde quando, intorno alle 19, un uomo che stava facendo ginnastica ha dato l'allarme al 112 notando i due stranieri che si picchiavano violentemente. Lo stesso era intervenuto per dividerli ma, prima che potesse fare qualcosa, il 28enne aveva ferito gravemente l'avversario lasciandolo a terra sanguinante per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Altre al personale delle Volanti, nel parco erano intervenuti i sanitari del 118 che avevano soccorso il 33enne e, dopo averlo stabilizzato, trasportato d'urgenza in pronto soccorso. La vittima, trasportata all'Infermi di Rimini, era riuscita a fornire alcuni dettagli dell'aggressore prima di essere curato dai medici che gli hanno dovuto applicare oltre 50 punti per ricucire le ferite provocate dalla scheggia di vetro.

Nel frattempo gli agenti delle Volanti sono partite alla ricerca dell'accoltellatore e, poco dopo, sono riusciti ad individuarlo ad alcune centinaia di metri dal luogo dell'aggressione. Identificato per un cittadino somalo 26enne, lo straniero appariva evidentemente agitato e presentava un taglio alla mano provocato, con ogni probabilità, dalla scheggia di vetro utilizzata per ferire il connazionale. Portato in Questura è emerso che la lite tra i due somali si era scatenata quando, il più giovane, aveva aggredito la vittima nel tentativo di rapinarla di appena 20 euro appena guadagnati lavorando per tutto il giorno nei campi a raccogliere cipolle. Quando il 33enne si era rifiutato, l'altro aveva afferrato la scheggia di vetro colpendolo più volte e urlandogli di volerlo uccidere. Al termine degli accertamenti di rito, il 26enne è stato arrestato per tentato omicidio.