Aggressione alla Vecchia Pescheria: denunciati i responsabili

Tavoli e sedie scagliati tra i banchi della Vecchia Pescheria e addosso alle persone che stavano prendendo un aperitivo intorno alle 18. E' quanto successo venerdì scorso in pieno centro storico. Adesso i resposabili della violenta lite hanno un nome. Le indagini da parte della Polizia sono infatti scattate subito e sono stati anche utili i video dei due soggetti inquadrati in video postato sui social network. Gli accertamenti, effettuati grazie alla visione di alcune telecamere della zona ed alle testimonianze hanno condotto gli investigatori all’identificazione di due ragazzi di 21 e 22 anni, di origine albanese, fra loro imparentati.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno condotto i due a minacciare con un coltello e successivamente a lanciare sedie, tavoli ed altri oggetti contro uno degli addetti del locale, che nel frattempo, come già annunciato, è stato chiuso per quindici giorni dal Questore per motivi di ordine pubblico. I due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per minacce aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

La Questura sta valutando inoltre se, a carico dei due, possano essere adottati ulteriori provvedimenti di carattere amministrativo quali il foglio di via obbligatorio e il Daspo urbano.