Aggressione al Capo treno del Rimini-Ravenna, preso a pugni da un passeggero senza biglietto

Grave episodio di aggressione ai danni di un Capo Treno nella stazione di Viserba. I fatti sono avvenuti venerdì (2 settembre) sul treno 17554 Rimini-Ravenna-Bologna di Trenitalia Tper. Durante le operazioni di controllo dei biglietti il lavoratore sarebbe stato violentemente aggredito con forti pugni da parte di un viaggiatore sprovvisto di regolare titolo di viaggio. A riportare la notizia è la Filt Cgil Emilia Romagna. L'accaduto ha comportato anche dei ritardi lungo la linea.

"Questo ultimo grave episodio si somma alle decine di casi analoghi avvenuti in regione negli ultimi mesi, una escalation di violenza inaccettabile - scrive il sindacato -. Nell'esprimere solidarietà al collega vigliaccamente colpito durante la propria prestazione lavorativa, ancora una volta richiediamo un intervento serio e urgente da parte di imprese di trasporto, forze dell'ordine, Regione Emilia-Romagna e Prefetture del territorio a tutela dei lavoratori del settore e degli utenti del trasporto pubblico locale e arrestare il fenomeno delle aggressioni. E' necessario che ogni soggetto lavori sinergicamente per dare risposte urgenti a lavoratori e cittadini. Come Filt Cgil Emilia-Romagna ribadiamo la necessità di un tavolo urgente con le Istituzioni".