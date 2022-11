Torna a casa ubriaca, trova un uomo sotto la doccia e gli 'strappa' i genitali: ma era nell'appartamento del vicino

Torna a far parlare di sè la brasiliana 25enne, già apparsa sulle cronache riminesi per il suo carattere "focoso" accentuato dalla dipendenza dall'alcol, finita nuovamente in manette. Il nuovo arresto della ragazza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando, alla centrale operativa della Questura di Rimini, è arrivata la segnalazione di una passante che davanti a un noto locale di Miramare parlava di una giovane coperta di sangue che urlava di essere stata stuprata. In viale principe di Piemonte si è precipitata una Volante con gli agenti che si sono trovati davanti la vecchia conoscenza, in evidente stato di ebbrezza, e per nulla collaborativa. Insieme a lei c'era un ragazzo, poi risultato essere un suo ex fidanzato, anche lui sporco di sangue. Il personale della Questura ha faticato non poco per capire cosa fosse successo anche perchè, la 25enne, ha iniziato a dare in escandescenza tanto da denudarsi e dopo aver strappato delle foglie da un cespuglio ed essersele passate nelle parti intime le ha tirate contro le divise. Al momento di identificarla, la ragazza si è trasformata in una furia e, quando gli agenti hanno cercato di caricarla sull'auto di servizio, lei si è rivoltata tirando calci e "azzannando" la mano di un poliziotto. Portata in Questura, è stata arrestata per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Processata per direttissima lunedì mattina la 25enne, difesa dall'avvocato Annamaria Grimaldi, ha patteggiato 10 mesi con la sospensione della pena ma non si esclude che nei suoi confronti possa arrivare un provvedimento del Questore visti i suoi trascorsi.

Prima di questa vicenda, infatti, la scorsa estate la ragazza era finita nuovamente nei guai per aggressione. Questa volta, secondo quanto ricostruito, sempre in preda ai fumi dell'alcol, era tornata a casa ma aveva sbagliato clamorosamente la porta del proprio appartamento andando ad infilarsi in quello del vicino. La 25enne aveva sorpreso così il padrone di casa sotto la doccia e, forse ritenendolo un malvivente, l'aveva aggredito con un violento strappo alle parti basse tanto da provocargli un trauma alla sacca scrotale per una prognosi inferiore ai 20 giorni per la quale era stata denunciata a piede libero. Sulla giovane pesa anche un'indagine che la vede sospettata di aver dato fuoco a un locale di Riccione dove lavorava come cameriera.

Sulla testa della ragazza, inoltre, pesa già una condanna a 3 anni e 8 mesi (sulla quale pende appello) ottenuta lo scorso marzo in seguito al processo che la vedeva imputata di aver scatenato l'inferno in un ristorante sempre a Rimini nel settembre del 2021. In quella occasione la giovane, sempre ubriaca, era in compagnia del fidanzato e aveva iniziato a lamentarsi che le posate del locale erano sporche iniziando a brandire i coltelli contro il personale. Un passante era intervenuto per portarla alla calma con l'unico risultato di suscitare anche l'ira del fidanzato di lei che aveva afferrato una bottiglia spaccandola in testa all'uomo. Era così scoppiato il caos con l'intervento delle Volanti della polizia di Stato ma, anche in quella occasione, la 25enne si era denudata e urlando di essere incinta aveva tirato addosso alle divise un assorbente usato. Gli agenti erano così stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per bloccare la coppia. Nonostante questo, la ragazza si era fiondata dentro l'auto di servizio cercando di metterla in moto e scappare. Alla fine entrambi erano stati ammanettati e portati in Questura.