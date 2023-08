Aggressione nei confronti di una transessuale, 19enne cerca di rubarle il cellulare poi insulti e calci

Gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino straniero, di 19 anni, con l'accusa di reato di tentata rapina. Nello specifico domenica (13 agosto), da poco passata la mezzanotte, una volante della Questura di Rimini, transitando in zona Marebello, ha intercettato in strada una transessuale che chiedeva aiuto.

Sul posto, la transessuale ha riferito che, poco prima, un giovane aveva tentato di sottrarle il proprio telefono cellulare, colpendola con un calcio al gomito, per poi allontanarsi verso la spiaggia, insultando la vittima con frasi ingiuriose e discriminanti.

Il 19enne in questione è stato intercettato e bloccato dalle forze dell’ordine, in un’area poco distante. Riconosciuto dalla vittima, come colui che poco prima aveva tentato di sottrarle il cellullare, è stato fatto salire sull’autovettura di servizio, condotto in Questura e tratto in arresto con l'accusa di tentata rapina, in attesa del Giudizio Direttissimo previsto durante le prossime ore.