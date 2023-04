Lite in discoteca: minorenni finiscono al pronto soccorso

Notte agitata, quella tra sabato e domenica, in una discoteca di Rimini dove sono dovute intervenire le Volanti della Questura in seguito a una lite. Dai primi riscontri il tafferuglio è avvenuto intorno all'1.45 quando alcuni ragazzini, al momento indicati come minorenni, hanno iniziato ad alzare le mani. L'arrivo del personale della Polizia di Stato ha riportato la calma ma tre dei partecipanti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per le lesioni riportate. Pare che all'origine di tutto ci sia stato un tentativo di rapina ma, al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo anche perchè sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto (FOTO DI REPERTORIO)