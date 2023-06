Agli arresti domiciliari aggredisce prima i genitori e poi i carabinieri intervenuti per calmarlo

Agli arresti domiciliari, dove sta scontando una penda definitiva fino ad aprile 2024, un 50enne di Cattolica nel tardo pomeriggio di martedì ha dato in escandescenza aggredendo gli anziani genitori. L'uomo, di origini campane, in preda ai fumi dell'alcol ha iniziato ad inveire e alzare le mani tanto che i parenti spaventati verso le 19 hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Nell'appartamento si è precipitata una pattuglia dell'Arma ma, nonostante la presenza delle divise, il 50enne non ha dato segni di calmarsi e nella sua furia alcolica ha aggredito anche i militari. Bloccato e portato in caserma, l'uomo è stato arrestato per resistenza. Processato per direttissima mercoledì mattina, difeso dall'avvocato Leanna Arceci che ha chiesto il processo con rito abbreviato, il giudice ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del 50enne gli arresti domiciliari.