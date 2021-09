Agnese Galassi eletta vincitrice di Sanremo Newtalent Summer 2021

Si è conclusa ieri, mercoledì 29 settembre all’Altromondo Studios di Rimini, l'edizione 2021 di Sanremo Newtalent Summer, che ha decretato come vincitrice Agnese Galassi. Agnese Galassi di soli 16 anni, proprio di Riccione, scelta dalla giuria su tantissimi cantanti in gara provenienti da tutta Italia, esibendosi con una cover dal titolo "Clown". La giovane talento partirà per Sanremo dove si esibirà come special guest al prossimo Festival della Canzone Italiana nell’hospitality di “Casa Sanremo”

Questa ultima edizione di Sanremo Newtalent ha riscosso particolare successo. Guidata dal patron Devis Paganelli,,che ha costruito una squadra direzionale di gran caratura, insieme alla regia di Alex Leardini e la conduzione di Gianluca Nasi, è iniziata il 26 settembre con oltre 90 talenti emergenti che si sono esibiti alle Audizioni Nazionali Dirette di CastingUfficiali.it (le fasi preliminari ). Solo 31 di questi sono passati alle Finali Nazionali di Categoria di Sanremo Newtalent il 29 settembre mattina; mentre alla serata di ieri sono arrivati in 12, al termine della quale sono stati conferiti i seguenti premi :

Vinitrice Assoluta Sanremo Newtalent Summer 2021 : Agnese Galassi

Sanremo Newtalent Summer 2021 Premio Giovani : Vincenzo Loreto

Sanremo Newtalent Summer 2021 Premio Junior : Matilde Montanari

Sanremo Newtalent Summer 2021 Premio Senior : Luana Stoico

Sanremo Newtalent Summer 2021 Premio Tv : Manuel Pagnini

Sanremo Newtalent Summer 2021 Premio Cantautore: Tiziano Scapigliati

La giuria era composta da un parterre di altissimo livello, come il Maestro Vince Tempera (presidente di giuria), affiancato da Maria Teresa Ruta, dal produttore discografico e coach Roberto Zap, dalla presentatrice Rai Rossella Diaco, dal produttore artistico Valter Sacripanti, dalla voce storica di radio Deejay Roberto Ferrari, dalla "Iena" Cizco e dalla cantante Joy Salinas. Ad aprire lo spettacolo, la vincitrice della precedente edizione Benedetta Torrini che si è esibita con il primo singolo prodotto da Paolo Paolini, intervallata dalle incursioni del comico Riky Bokor. Tra i talenti, è spuntata a sorpresa anche la Miss Principessa d'Europa 2021 appena eletta, Gaia Grimoldi che ha fatto da valletta all'evento. Devis Paganelli - Patron Sanremo Newtalent : "Sono entusiasta del team che ha voluto affiancarmi in questa edizione che definisco ‘fantastica’. Da domani si inizia subito a lavorare al prossimo Sanremo Newtalent Winter 2022 con il mio slogan da sempre: E comunque vada, W la musica, Sempre!".

?Sanremo Newtalent è il concorso nazionale canoro più seguito dai talenti emergenti, con due edizioni: invernale a Sanremo ed estiva a Rimini. Partecipano artisti selezionati provenienti da tutta Italia attraverso concorsi minori collegati, audizioni territoriali, audizioni nazionali e talent scout accreditati. Ogni anni arrivano alle Audizioni Nazionali mediamente 100 artisti, con finale nazionale di categoria successiva e finalissima l'ultimo giorno. Presenziano nell'organizzazione importanti volti della tv, dello spettacolo e della musica.