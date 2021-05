Agricoltore muore finendo tra le lame della fresatrice

Il dramma si è consumato in un campo di Santarcangelo, inutili i soccorsi per l'anziano deceduto sul colpo

Tragedia in un campo di Santarcangelo nel tardo pomeriggio di lunedi con un agricoltore di 82 anni deceduto mentre stava arando il terreno. Dalle prime ricostruzioni l'anziano stava fresando il terreno lungo la Trasversale Marecchia quando, verso le 18.45, probabilmente colto da un malore è caduto dal mezzo finendo tra le lame del macchinario. E' scattato l'allarme ma, all'arrivo dei primi soccorritori del 118, l'uomo era già morto e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.