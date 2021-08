Ai Comuni dell'Emilia Romagna oltre 9 milioni per i centri estivi

"Superano quota 9,5 milioni di euro i finanziamenti erogati ai Comuni della regione Emilia-Romagna per interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori". Lo dichiara Marco Di Maio, deputato di Italia Viva. "Si tratta - continua - di un importante investimento straordinario nell'educazione non formale dei bambini e dei ragazzi, per restituire loro quegli spazi vitali di socialità di cui le chiusure imposte dalla pandemia nei mesi scorsi li avevano privati. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha concluso il 22 luglio la procedura di erogazione del finanziamento pubblico e le somme sono state accreditate nelle casse dei Comuni tramite pagamento effettuato dalla Banca d'Italia a decorrere da giovedì 29. Sono esclusi dalla misura solo i Comuni che hanno espressamente manifestato di non volersi avvalere del finanziamento.

Dall'analisi dei dati preliminari effettuata dal Ministero emerge una significativa adesione dei Comuni, pari al 95%, per un totale di 7.146 beneficiari, di cui 322 comuni (su 328) in Emilia-Romagna. L'elevata adesione dei Comuni è la conferma della bontà di questa misura anche in termini di semplicità di accesso all'intervento economico. Rispetto al 2020, è stata inoltre ampliata la platea della popolazione beneficiaria comprendendo la fascia di età 0-17 anni. Grazie all'impegno della ministra Elena Bonetti, anche le comunità dei territori emiliano-romagnoli e in particolare i più giovani, possano fruire questa estate di risorse significative per il loro tempo libero. Si tratta di un nuovo impegno, di una rinnovata attenzione di Italia Viva per le famiglie e i nostri figli", conclude. (fonte Dire)