Ai romagnoli in difficoltà i prodotti romagnoli dei Frantoiani di Cna

L’Associazione Frantoiani dell’Emilia Romagna Arfo della Cna di Rimini si è attivata per la solidarietà nei confronti dei territori alluvionati donando circa 200 bottiglie di olio evo di alta qualità, per un valore di circa tremila euro, a cui sono stati aggiunti 150 chili di pasta Lo Conte. Un gesto concreto che vuole significare l’attenzione delle imprese nei confronti di chi è in difficoltà attraverso prodotti del territorio consegnati alla Protezione Civile di Rimini in via Marecchiese.

Sarà poi la stessa Protezione Civile a consegnare l’olio e la pasta per i pasti delle mense allestiti nei palazzetti di Forlì, Cesena e Ravenna. I Frantoi locali della Cna di Rimini che hanno donato i prodotti sono: Frantoio Angelini; Frantoio Baffoni; Frantoio Bigucci; Frantoio Corazza; Frantoio Carlini; Frantoio Lo Conte; Frantoio Paganelli; Frantoio Ponterosso; Frantoio Pecci; Frantoio Ripa & C.; Frantoio Sadafè; Frantoio Sapigni; Frantoio Turchi; Frantoio Vasconi.