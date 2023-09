Con Ais Rimini due corsi di primo livello per sommelier dedicato agli appassionati del vino

Sono due i corsi di primo livello nel riminese per sommelier Ais (Associazione italiana sommelier). Al via nelle prossime settimane, uno si svolgerà a Santarcangelo, l’altro a Novafeltria. Rivolti a coloro che muovono i primi passi nel mondo del vino, i corsi di primo livello permettono di conoscere gli aspetti di base legati alla viticoltura, all’enologia e al servizio del vino. Alle lezioni teoriche si alterneranno prove pratiche sulla tecnica della degustazione, visiva, olfattiva e gustativa, insieme a una visita a una azienda vitivinicola.

Il primo corso a iniziare sarà quello a Santarcangelo di Romagna, che verrà presentato l’11 settembre alle ore 20,30. L’inizio effettivo è in programma per lunedì 18 settembre e le lezioni si svolgeranno presso la Pizzeria L’Arcangelo (via Cesare Battisti 19).

È poi il turno del corso a Novafeltria che sarà presentato il 25 settembre alle ore 20.30. Le lezioni cominceranno da lunedì 2 ottobre e si terranno nel Ristorante Osteria Madama Dore’ in Via Marecchia 49.

Tenuti da docenti altamente specializzati, entrambi i corsi comprendono un “palinsesto” di 15 lezioni serali, 45 campioni da assaggiare, due libri di testo e una valigetta con 4 calici.