Al Bano fa capolino in tribunale a Rimini, testimone in un processo per truffa dopo i concerti annullati

Non è certo passata inosservata la presenza di Al Bano nei corridoi del Tribunale di Rimini. La sua visita si è registrata nella giornata di giovedì (25 gennaio) e il cantante non era in aula per caso: è stato infatti chiamato come teste della parte civile in un processo per truffa. La vicenda risale al 2018, quando si registrarono una serie di concerti, poi saltati, da tenersi alla darsena di Rimini. Quell'anno i big della musica italiana e internazionale avrebbero dovuto esibirsi nel Beat village, il maxi villaggio degli eventi allestito alla darsena. Ma alla fine la kermesse si era rivelata una vera e propria Caporetto: poche ore prima dell'esibizione di Al Bano e Romina gli artisti si sarebbero rifiutati di salire sul palco facendo così saltare l’evento con migliaia di spettatori infuriati. Uno dopo l'altro, tanti artisti, Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Loredana Bertè, Patty Pravo, Tony Hadley, Massimo Ranieri, Ray Wilson dei Genesis, fino ad arrivare agli stessi Al Bano e Romina avevano dato forfait, segnalando come riporta l'Ansa "inadempienze contrattuali", con una raffica di concerti annullati e migliaia di biglietti da rimborsare. Nella bufera era finito un ingegnere e consulente aziendale.

Lo scandalo era scoppiato nel torrido luglio del 2018 quando, a poche ore dall'inizio, era saltato improvvisamente il tanto atteso concerto di Al Bano e Romina Power in programma al Beat Village allestito sul porto di Rimini. Un vero e proprio caos con centinaia di spettatori imbufaliti, gli artisti sul piede di guerra che non avevano lesinato feroci critiche agli organizzatori e il Comune di Rimini che aveva patrocinato la manifestazione intervenuto in prima persona con l'allora assessore Jamil Sadgholvaad costretto ad accorrere al Grand Hotel per una conferenza stampa improvvisata.