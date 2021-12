Al canile un Open day tutto dedicato agli amici a 4 zampe

Si svolgerà sabato (18 dicembre), dalle 10 alle 15, l’Open day del Canile di Rimini “Stefano Cerni”, il consueto appuntamento, organizzato prima delle festività natalizie, per promuovere le attività del canile in cui è possibile fare anche visite guidate della struttura accompagnati dai volontari e da un educatore cinofilo. Un momento di incontro e condivisione in cui, oltre a conoscere gli ospiti del canile, si potrà sostenere le tante attività con l’acquisto delle agende personalizzate realizzate con l’iniziativa “Il tuo pet in copertina” e i prodotti del mercatino.

Oltre a questa iniziativa, messa in campo dai responsabili e dai volontari del canile di Rimini, per finanziare le necessità degli amici a 4 zampe che aspettano ancora di essere adottati, l’Open day sarà dedicato alla conoscenza degli animali, l’occasione per trovare un ‘amico’ oppure chiedere informazioni sul mondo del canile. La giornata è finalizzata anche a proporre l'originalissimo mercatino natalizio con gli alberelli di Natale in legno creati artigianalmente dai volontari, le agende del canile con le foto degli ospiti, i libri usati e addobbi natalizi.

Un modo per partecipare alle attività del canile, sostenendo come è avvenuto anche negli anni passati, le cure e le esigenze degli ospiti della struttura, che spesso vivono esperienze di abbandono o malattia come quella del gatto “Leo”, che dopo l’abbandono si è ammalto ha seguito di un incidente in cui ha subito l’amputazione di una zampa posteriore. Anche per sostenere le sue cure sono dedicati i proventi raccolti con le iniziative proposte sabato. Una giornata che vuole essere infatti anche un modo per ricordare gli animali un po' più sfortunati che cercano una casa. A loro hanno pensato gli operatori e i volontari del canile, inserendo la loro immagine sull’agenda, per presentarli e farli conoscere, in attesa dalla famiglia che li adotterà. L’iniziativa è estesa anche al canile di Vallecchio, gestito anch’esso dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori.