Al centro vaccinale “Perla Verde” di via Berlinguer oltre 55mila dosi di vaccino in 6 mesi

In 6 mesi dalla data di apertura del Centro vaccinale di Riccione allestito al piano terra del centro commerciale Perla Verde, in via Berlinguer, sono state somministrate 55.041 iniezioni di vaccino, di cui 32620 prime dosi e 22421 seconde dosi. Attivo 7 giorni su 7, il punto vaccinale opera su due turni giornalieri, mattina e pomeriggio, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, impiegando per ciascun turno 3 medici, 4 infermieri, 2 OSS, 3 addetti amministrativi e 2 coordinatori esperti del percorso vaccinale. Ogni turno si avvale inoltre della supervisione dei farmacisti ospedalieri che controllano il percorso del trasporto, preparazione e diluizione dei vaccini. Un’attività resa possibile grazie anche alla presenza dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) che effettuano l’accoglienza delle persone all’ingresso.

A Riccione l’attività di vaccinazione è possibile anche grazie al camper “ VacciniAmo la riviera” che nelle prime due tappe di sabato 7 e venerdì 13 agosto in piazzale Ceccarini, a fianco del Palazzo del Turismo, ha consentito di somministrare un centinaio di dosi. Prossimi appuntamenti con il camper domenica 22 e mercoledì 25 agosto dove un’equipe sarà disponibile a somministrare le dosi dalle ore 18.30 alle ore 22.30. Possono ricevere la prima dose non solo i residenti ma anche i turisti italiani. Non occorre prenotazione così come per tutti i cittadini sono possibili le prenotazioni last minute. Tutti i giorni dalle 15 è infatti possibile verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle sede vaccinale di via Berlinguer prenotandosi direttamente attraverso i canali Cup, Farmacup, Cuptel e Cupweb.

“La sinergia con Ausl Romagna prosegue bene - afferma il sindaco Renata Tosi - i locali di via Berlinguer sono risultati i più appropriati per garantire ai cittadini tranquillità e sicurezza al momento in cui vi si recano per effettuare il vaccino, oltre che per la buona presenza di parcheggi e locali ampi e aerati. Ricordo inoltre l’esperienza positiva, già conclusa, del drive through allestito nei pressi del casello autostradale nei mesi scorsi per effettuare tamponi a servizio della popolazione residente nei Comuni del Distretto sud. Un'altra occasione di effettiva e pratica collaborazione oltre che con l’Ausl, con il 7° Reggimento Vega e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile a dimostrazione della buona macchina organizzativa messa in moto per dare a tutti la possibilità di avere un buon accesso alla pratica vaccinale”.