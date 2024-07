Al culmine della violenta lite picchia il padre con la cornetta del citofono

Nel tardo pomeriggio di lunedì le Volanti della Questura di Rimini sono intervenute in un'abitazione dove era stata segnalata una violenta lite famigliare. Al loro arrivo gli agenti si sono trovati davanti una coppia di anziani in preda al terrore che, alla vista delle divise, hanno immediatamente chiesto aiuto spiegando di stare scappando dall'appartamento dove all'interno vi era la figlia in stato di agitazione. La ragazza ha iniziato ad inveire contro il personale della Questura e, non dando segni di calmarsi, è stata bloccata e messa in sicurezza. Secondo quanto ricostruito la 30enne, con problemi di natura psichiatrica e di abuso di sostanze stupefacenti, per l'ennesima volta pretendeva del denaro dai genitori e, diventata sempre più aggressiva, al rifiuto del padre lo aveva colpito violentemente al volto con la cornetta del citofono.

Nonostante l'intervento del fratello, che aveva cercato di difenderlo, la situazione era degenerata al punto che i genitori erano stati costretti a fuggire con l'uomo che sanguinava copiosamente dal volto. La 30enne è stata portata negli uffici di piazzale Bornaccini e, anche una volta in Questura, non ha dato segni di calmarsi iniziando a lanciare le sedie degli uffici, minacciare gli agenti e manifestare la volontà di uccidere la madre.

Nel frattempo è arrivato anche il padre che, giunto allo stremo dopo mesi di questa vita d'inferno, ha formalizzato una denuncia contro la figlia con le accuse di maltrattamenti in famiglia. Al termine delle pratiche di rito per la ragazza è scattato l'arresto, oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, e trasferita nel carcere di Forlì in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

