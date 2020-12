Al Gruppo Sgr menzione speciale dal premio Innovatori Responsabili 2020

La Regione Emilia-Romagna ha comunicato nel pomeriggio al Gruppo SGR la ‘menzione speciale’ nell’ambito del Premio Innovatori Responsabili 2020, che rientra nell’ambito delle iniziative regionali a supporto del nuovo Patto per il lavoro e per il clima. Il progetto SGR e Più IN. L.A. Ragazzi individua giovani che abbiano alle spalle una storia di vita extra famigliare per avviarli, tramite un tirocinio, alla conoscenza del mondo del lavoro e alla progressiva integrazione sociale attraverso un percorso di crescita personale attraverso esperienze che generino competenza e professionalità. E’ il caso del giovane Omer, inserito dal Gruppo SGR nel settore manutenzioni degli impianti elettrici.

“Ognuno delle centinaia di lavoratori del Gruppo SGR e delle migliaia di clienti con cui entriamo in contatto – commenta la Presidente, Micaela Dionigi – rappresenta per noi un punto di osservazione sulla quotidianità e su ciò che la caratterizza. E’ chiaro a tutti, ancora di più a chi si relaziona con tante persone, quanto sia fondamentale abbassare gli ostacoli che rendono difficile l’inclusione sociale. Il nostro progetto va in questa direzione. Molto pragmaticamente favoriamo l’inserimento di giovani che difficilmente troverebbero ascolto sul mercato del lavoro, mentre è proprio il lavoro a far maturare più velocemente autostima e dignità sociale. Grazie all’Associazione Agevolando prepariamo un percorso rispettoso e concreto e ne usciamo noi stessi arricchiti dall’esperienza e dal contatto con i giovani. Chiudo augurando ad Omer di continuare in futuro sull’ottima strada intrapresa all’interno della nostra struttura”.

Il testo della menzione: L’intelligenza di questo progetto per l’inserimento lavorativo sta nella qualità dei percorsi, nella valorizzazione di una rete solida e credibile di partners e nella scelta di andare a ‘pescare’ nel mare magnum di coloro che la nostra società spesso rende invisibili. La Giunta della Regione Emilia-Romagna - scrive al Gruppo SGR l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla - apprezza il valore delle azioni perseguite dal Gruppo SGR e che contribuiscono a fare della Regione un sistema aperto, innovativo e capace di coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale.