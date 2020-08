Al Meeting l'incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza

Il dottor Mattia Altini, neodirettore sanitario dell'Ausl Romagna, farà da moderatore all'incontro "Sanità pubblica: Una integrazione possibile tra statale e privata?, in programma venerdì, alle 17, al Meeting di Rimini. Oltre a Roberto Speranza, Ministro della Salute, parteciperanno Roberto Bernabei, presidente Gemelli a Casa; Claudio Cricelli, presidente SIMG – Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, Marco Trivelli, direttore generale Welfare Regione Lombardia; e Angelino Alfano, presidente Gruppo San Donato.

Direttore sanitario Ausl Romagna dal 2020, l’incarico arriva dopo una carriera fatta di studio e ricerca. Dal 2004 sviluppa conoscenze in sanità pubblica inizialmente nella Direzione Sanitaria del Policlinico di Modena, poi dell’AUSL Bologna; partecipa inoltre alla realizzazione del progetto I.R.S.T. srl, avviato poi come Centro Oncologico Romagnolo. A questo si aggiungono un dottorato di ricerca in Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro e un master in Promozione e governo della ricerca nelle Aziende Sanitarie. Attualmente è anche professore a contratto all’Università di Ferrara. Nel 2018 viene nominato Presidente della SIMM (Società Italiana di leadership e Management in Medicina)