Al Mugello gettate le basi per il rinnovo del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini

In occasione del Gran Premio d’Italia il sindaco di Misano ha incontrato i vertici della Dorna, scatta il conto alla rovescia in vista dell'appuntamento del Misano Circuit

Il Gran Premio d’Italia al Mugello ogni anno avvia il conto alla rovescia in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, quest’anno a Misano World Circuit nel weekend dal 17 al 19 settembre. “Il gruppo dei promotori dell’evento nella Riders’ Land ha incontrato il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta – commenta il Sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni – per fare il punto sul prossimo appuntamento a poco più di cento giorni da un evento che tutti vogliamo rappresenti il ritorno prossimo alle dimensioni di pubblico ed economiche a cui eravamo abituati prima della pandemia. Abbiamo già dimostrato di saper organizzare l’evento in sicurezza e siamo pronti a nuove sfide confidando nell’effetto positivo dei vaccini”.

I promotori, incontrando Carmelo Ezpeleta, oltre a fare il punto sull’appuntamento di settembre, hanno anche gettato le basi per il futuro, tenendo conto che ci sono tutti i presupposti per arrivare a sottoscrivere l’accorso di rinnovo che avverrà durante la MotoGP di settembre. La delegazione dei promotori era composta dal Segretario di Stato di San Marino Teodoro Lonfernini, dall'Assessore Regionale Andrea Corsini (collegato da remoto), dal Presidente di Santa Monica Spa Luca Colaiacovo, dal CFO di Santa Monica Spa Mariano Spigarelli e dal Managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani e dal Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni.