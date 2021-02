Al parco della Resistenza una palestra immersa nel verde

Nascerà all'interno dell'oasi verde del parco della Resistenza di Riccione, una nuova area fitness attrezzata per praticare sport all'aria aperta. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica dei lavori che vedono un investimento di 48 mila euro, dei quali 12.500, finanziati attraverso la partecipazione al bando dell'Anci “Sport nei Parchi”. Nei lavori inoltre è prevista la realizzazione della cablatura in fibra ottica dell’area. L’intervento prevede quindi l'installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto. Le attrezzature sportive che saranno installate e secondo il progetto verranno dotate di un sistema integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial di utilizzo delle attrezzature stesse, sviluppati da "Sport e Salute" attraverso il coinvolgimento attivo dei legend (atleti che hanno fatto o stanno facendo la storia dello sport italiano), che svolgeranno in prima persona le attività dimostrative. L’area individuata al parco della Resistenza ha al suo interno delle porzioni pianeggianti, sgombre da alberi ed in prossimità del percorso pedonale già esistente, ha una forma pressoché ovale che ben si predispone ad ospitare le attrezzature formando un circuito ed è una zona del parco abitualmente fruita da persone che svolgono attività fisica. L'idea è quella di un circuito corpo libero medium con 6 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per diversamente abili. Dell’intera superficie del parco di circa 115,000 mq, si interverrà solo su una parte delimitata da un'area di 250 mq. La palestra all'aperto potrà essere utilizzata da adulti e i ragazzi con un'età non inferiore ai 12 anni. L’area è ubicata nella parte nord est del parco, nella zona adiacente alle aree ludiche per bambini e laghetti del parco pubblico della Resistenza; ha uno sviluppo lungo un percorso ad anello lungo circa 250m, e l'intervento prevede la realizzazione di n° 6 piazzole, la superficie effettiva complessiva è di circa 60 mq, che verranno attrezzate con altrettanti attrezzi fitness e pavimentate in ghiaia stabilizzata.

"L'ipotesi è poter prevedere un'apertura al pubblico entro l'estate - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. L'area fitness è un'idea che completa con sapienza il parco della Resistenza, un parco davvero attrezzato a tutto. Sono previste piccole opere riguardanti la sistemazione del terreno circostante le aree interessate e il ripristini a prato di tutte le zone interessate dai lavori, con una costante e continua attenzione al verde pubblico".