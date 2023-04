Al pronto soccorso di Rimini parte la gestione infermieristica dei codici minori

Il progetto dell'ambulatorio a gestione infermieristica ispirato al “See and Treat” (Vedi e Tratta) è un modello di risposta assistenziale a urgenze minori e predefinite, che si basa sull’adozione di specifici protocolli medico-infermieristici per il trattamento di problemi clinici preventivamente individuati. E’ un percorso cioè esclusivamente applicabile alla gestione della casistica a bassa intensità di cura e bassa complessità diagnostica (ad esempio: Eritema solare, Arrossamento cutaneo, Cambio di medicazione/bendaggi, Punture di insetto, Iperemia congiuntivale senza altri sintomi, Rimozione anello, Rimozione di sutura ecc.).

Si tratta di una casistica che, in uno scenario futuro, non dovrà più giungere in Pronto Soccorso, ma potrà essere più appropriatamente trattata negli ambulatori infermieristici territoriali (es. Case della Comunità). Questo modello assistenziale non può perciò essere applicato alla gestione delle sintomatologie che necessitano approfondimenti specialistici (es. dolori addominali, sintomi neurologici, problematiche cardiovascolari o respiratorie...). L’inizio del progetto sperimentale dell'ambulatorio a gestione infermieristica, all'interno del Pronto Soccorso di Rimini, è prevista il 2 maggio 2023; fin dai primi mesi verrà monitorata l’attività, al fine di valutare ed identificare le eventuali aree di miglioramento