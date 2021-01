Al veglione in casa intervengono i carabinieri, due persone sanzionate per il Covid

Un veglione di capodanno scatenato è costato una denuncia a piede libero a tutti gli 8 partecipanti che, adesso, dovranno rispondere di schiamazzi notturni. A chiedere l'intervento dei carabinieri di Cattolica, intorno alle 2 di notte, sono stati i vicini inferociti dalla musica a tutto volume che proveniva da un appartamento dove era in corso la festa. I militari dell'Arma, quindi, si sono presentati alla porta e una volta nell'abitazione hanno identificato tutti i presenti. Tra questi, due persone provenivano da Gabicce e quindi avevano violato le normative anti-covid che vietano in questi giorni gli spostamenti tra regioni. Per loro, oltre alla denuncia, è arrivata anche la sanzione da 400 euro per non aver rispettato il Dpcm.