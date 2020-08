Al via da Rimini il calciomercato con due eventi d'eccezione

Le grandi storie del calcio raccontate da chi le vive e le ha vissute. Quest'anno il tradizionale appuntamento con il Calciomercato avrà un'anteprima d'eccezione il 1^ settembre in Emilia-Romagna, al Grand Hotel di Rimini, con la serata promossa da Master Group e Adise in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. In programma l'inaugurazione della mostra 'Colpi da maestro: 70 anni di storia del calciomercato (1950-2020)', curata da Matteo Marani e il contributo artistico di Lorenzo Bianchi Hoesch: un viaggio inedito tra materiale d'archivio e interviste, in cui lo sport più amato incontra il costume e la storia dell'Italia dal Dopoguerra a oggi. Ad aprire la serata un talk show che coinvolgerà alcuni dei protagonisti del Calciomercato.

"Quello di Rimini è uno dei primi grandi appuntamenti di una stagione sportiva che da qui alla fine dell'anno si annuncia straordinaria. Dopo i mesi drammatici dell'emergenza sanitaria, vogliamo ripartire anche nello sport valorizzando le energie migliori di questa terra, con impegno e tenacia, certi che questo possa avvenire garantendo allo stesso tempo la necessaria sicurezza", sottolinea il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Oltre all'apertura della sessione estiva del Calciomercato nel cuore della Riviera emiliano-romagnola - aggiunge il governatore -, il Gran premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1 a Imola, i due MotoGp al circuito 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico, passando per il Giro d'Italia e i campionati italiani cadetti di atletica leggera: solo alcuni dei tanti eventi di altissimo livello agonistico grazie ai quali l' Emilia-Romagna si conferma sempre più terra di grande sport in campo nazionale e internazionale. Eventi che ancora una volta accenderanno i riflettori sul nostro territorio, valorizzandolo anche da un punto di vista turistico".