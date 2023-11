Al via Ecomondo: oltre 200 agenti per gestire la viabilità, come raggiungere la Fiera

Martedì 7 novembre prende il via l’edizione 2023 di Ecomondo, l’evento fieristico per la transizione ecologica, l’economia circolare e rigenerativa che, anche quest’anno, sarà il punto di riferimento, a livello internazionale, dell’intero settore. La 26esima edizione si svolgerà da martedì 7 a venerdì 10 novembre e prevederà una elevata partecipazione con il picco di affluenza nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9.

L’evento di quest’anno si svolgerà in contemporanea con altri eventi congressuali presso il Palacongressi di Rimini, richiedendo quindi un notevole sforzo organizzativo per assicurare la mobilità cittadina. Particolarmente impegnativa sarà la giornata di venerdì 10 quando, in contemporanea con Ecomondo, si terrà al Palacongressi una convention nazionale.

La città, dunque, si prepara ad accogliere un’eccezionale affluenza di visitatori e ospiti. Per far fronte agli inevitabili disagi, la Polizia Locale di Rimini ha predisposto un dispositivo di personale straordinario che presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera, in tutte le giornate della manifestazione. Saranno oltre 50 gli agenti che, ogni giorno, presidieranno la viabilità, con uno sforzo complessivo di oltre 200 operatori impegnati nell’arco dei 4 giorni di manifestazione.

La presenza di agenti sarà accompagnata da altre misure finalizzate a fluidificare la circolazione. In particolare, la Polizia locale sarà continuativamente presente in tutti gli ingressi della fiera per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi ed evitare così il formarsi di code in attesa di entrare. Con lo stesso obiettivo, sarà costantemente presidiato il semaforo tra la S.S. 9 e via Italia al fine di regolare la durata del “verde” nelle diverse direzioni, modulandoli sulle concrete esigenze del traffico.

Per assicurare che il traffico all’interno delle rotonde resti scorrevole, saranno inoltre presidiate le rotatorie sull’asse via XXIII Settembre/viale Matteotti (dove sarà temporaneamente soppressa la rotatoria in corrispondenza di via Carlo Zavagli) nonché sull’asse di via Coletti. Particolare attenzione sarà riservata alle intersezioni tra viale Principe Amedeo e via Perseo nonché tra via Destra del Porto e via Coletti, per il traffico di congressisti proveniente e diretto dagli hotel di Marina Centro alla Fiera.

Contemporaneamente, sulla S.S. 16, i due impianti semaforici a presidio degli attraversamenti pedonali presenti nel tratto di statale tra la rotatoria con via della Fiera e quella con via Covignano saranno mantenuti funzionanti e verranno presenziati dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La presenza dei volontari sarà finalizzata ad agevolare l’attraversamento dei pedoni, lasciando intercorrere un adeguato intervallo tra un attraversamento e l’altro, così da non bloccare il flusso dei veicoli su questa importante arteria stradale.

In tutte le giornate dell’evento, la Polizia Locale di Rimini attiverà un’unità di coordinamento straordinario che provvederà a monitorare, tramite i dispositivi informatici e l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, la circolazione stradale su tutto il territorio comunale e l'evolversi del traffico così da intervenire immediatamente in presenza di eventuali criticità.

La Polizia Locale, inoltre, consiglia i cittadini, sempre ove possibile, di effettuare i propri spostamenti al di fuori degli orari di maggior traffico, quando i congressisti hanno già raggiunto la Fiera e il Palacongressi, ovvero tra le 10:00 e le 17:00 e dopo le 19:45.

Aumenta l’offerta di trasporto pubblico: come raggiungere Ecomondo

Aumenta l’offerta di trasporto pubblico per incentivare la modalità green di spostamento verso la fiera di Rimini in occasione della quattro giornate di Ecomondo. Per raggiungere la Fiera, Start Romagna potenzia i servizi: tutte le info, gli orari e le coincidenze con i treni su: https://www.startromagna.it/news/ecomondo-2023/

AUTOBUS

Linea 5: San Mauro Mare ? Rimini Fiera

Linea 10: Miramare ? Rimini Fiera

Linea 9bis: Stazione di Rimini ? Rimini Fiera (no fermate intermedie)

Linea 9: Stazione di Rimini ? Rimini Fiera

Tutti https://www.startromagna.it/news/ecomondo-2023/

METROMARE

Il metromare serve la zona a maggior presenza alberghiera di Rimini con 15 fermate intermedie Stazione di Riccione ? Stazione di Rimini in 23 minuti

TRENO

Fermata di riferimento:

RIMINIFIERA +50 treni al giorno, con un potenziamento dei treni speciali

Santarcangelo ? Rimini Fiera: 5 minuti circa

Cattolica ? Rimini Fiera: 20-25 minuti circa

MONOPATTINI E BICICLETTE

Scarica l’app LIME o BIT Mobility, inserisci il codice sconto e parti:

Codice 1: LIMEXFIERA

Codice 2: ECOMONDOBIT