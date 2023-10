Al via i contributi economici a favore di iniziative ed eventi nei settori di Turismo, Sport e tempo libero, Cultura e giovani

E’ stato pubblicato nel sito del comune di Coriano il bando per l’assegnazione di contributi in denaro per la realizzazione di iniziative riguardanti i settori del Turismo, Sport e Tempo libero, Cultura o settore giovanile quali ad esempio conferenze, attività ludico-motorie, non sportive, eventi socializzanti nell’ambito di attività sportive, eventi culturali o gastronomici. Attività ed eventi da svolgersi presso il Centro Giovani, nei parchi, negli impianti sportivi, in biblioteca, in teatro o nelle scuole del comune di Coriano.

“Vengono messi in campo tutti gli sforzi finanziari possibili per incentivare associazioni, enti e privati per promuovere iniziative di promozione e aggregazione di carattere turistico, sportivo, culturale o dedicate ai giovani e, più in generale, al tempo libero – dichiara l’Amministrazione comunale -. Una misura di sostegno che si rivolge ad un’ampia platea di soggetti a beneficio di manifestazioni, attività ed eventi che possono avere ricadute positive sull'economia locale”.

Per richiedere e ottenere i contributi occorre essere privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro e svolgere la propria attività sul territorio comunale da almeno 12 mesi. Le iniziative dovranno essere realizzate dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Nello specifico le attività realizzate nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, quelle realizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria che terrà conto: della capacità di incrementare il turismo locale; della quantità di iniziative realizzate (tenendo conto anche dei loro costi presunti); della capacità di coinvolgimento dei giovani; del coinvolgimento/collaborazione con altri Enti operanti sul territorio comunale o con scuole; di eventuali finanziamenti di altri soggetti; della gratuità delle attività, della periodicità e della loro durata.