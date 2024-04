Al via i lavori di manutenzione stradale da 200mila euro nel comune di San Clemente

Inizieranno entro la prima metà del mese di maggio gli interventi dedicati alla manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale, i cui tratti interessati dai lavori ricadono in prevalenza nella frazione di Sant’Andrea in Casale. “Si tratta di opere con valore prioritario e non più differibile - dice la Sindaca Mirna Cecchini - come del resto già determinato da questa Amministrazione. Opere che arrivano a seguito di precise indicazioni nonché dell’avvenuta assegnazione di alcuni finanziamenti statali da destinare invece ad altre zone del nostro territorio comunale. Gli elaborati progettuali, tutti definiti, consentiranno l’apertura dei cantieri a brevissimo. Si andrà così a determinare, in evidenza, una parte fondamentale e non più rinviabile del programma in capo ai Lavori Pubblici in favore di collegamenti che costituiscono l’intero sistema viario locale. La manutenzione straordinaria sarà possibile - e questo è un aspetto che vorrei sottolineare - grazie ad un impegno di spesa di 200mila euro: risorse reperite mediante la destinazione dell’avanzo d’Amministrazione e quale segno di massima attenzione al patrimonio pubblico”.



“Andiamo a dare risposte concrete - aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea - ad alcune urgenze individuate dagli Uffici Tecnici e pertanto saremo nelle condizioni di riportare a riqualificazione i segmenti viari che presentano le maggiori criticità. In dettaglio, lavoreremo lungo le vie Fornace, De Gasperi, Giolitti, Gramsci, Petrarca, Annibolina, Manzoni, Cerro, Fagnano e Pian di Vaglia. Agli eventuali oneri per la successiva manutenzione e gestione che si dovessero rendere necessari, nel corso del tempo, si potrà poi procedere sulla base delle disponibilità previste nel documento di programmazione economico-finanziaria dell’Ente”.