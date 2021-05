Al via i lavori di ristrutturazione, chiude l'ufficio postale

Poste Italiane comunica che dal 17 al 20 maggio l’ufficio postale di Riccione 1 resterà chiuso per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni di radicamento, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Riccione Centro in Viale Corridoni, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e dotata anche di ATM Postamat in funzione tutti i giorni h 24. Per tutte le operazioni in circolarità sono disponibili anche gli altri tre uffici postali cittadini.



L’ufficio postale di Viale Armando Diaz a Riccione riaprirà venerdì 21 maggio con i consueti orari.