Al via i lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico della scuola Saffi

Partiranno dopo Pasqua i lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico della palazzina B alla succursale Saffi della scuola media Franchini. Come quello analogo sulla palazzina A – che si concluderà nel corso di questa estate – l’intervento prevede la realizzazione di una struttura esterna in acciaio e calcestruzzo composta da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da cinque elementi in cemento armato. Internamente, invece, saranno realizzate tre strutture reticolari piane collocate ai vari livelli dei sottotetti.



Anche in questo caso i lavori verranno effettuati a stralci per non arrecare disturbo alle attività didattiche: da fine aprile a inizio maggio la ditta incaricata – il Consorzio artigiani romagnoli – si occuperà di realizzare nuove fondazioni, micropali e pareti in cemento armato, programmando le attività più rumorose nelle ore pomeridiane fino al termine dell’anno scolastico. Nell’estate 2024, invece, è in programma la demolizione degli impalcati sottotetto, l’installazione di nuovi controsoffitti, dei reticolati e dei telai esterni in acciaio. Oltre un milione di euro il costo previsto per le opere – 1.180.000 per la precisione – finanziate, come quelle alla palazzina A, per 500mila euro da contributi del Miur confluiti successivamente nel Pnrr.





“Con l’intervento alla palazzina B si concluderà un’operazione di rinnovamento completo del polo scolastico di via Galileo Galilei – afferma la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi – sia dal punto di vista della sicurezza sismica, sia per quanto riguarda l’efficientamento energetico. Dal 2018 ad oggi, infatti, alla scuola Saffi sono stati realizzati lavori per oltre 3milioni di euro, su entrambe le palazzine e la palestra: oltre alla ristrutturazione edilizia e all’adeguamento sismico dei due plessi, compresi alcuni lavori di adeguamento fognario, nel 2019 sono stati sostituiti i corpi illuminanti con led ad alte prestazioni e bassi consumi energetici, oltre a tutti gli infissi delle due palazzine. Nel 2018, invece, l’intervento ha riguardato il miglioramento sismico della palestra e l’efficientamento energetico dei plessi A e B con la realizzazione del cappotto termico e la coibentazione di solai e sottotetti”.