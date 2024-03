Al via i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza delle vie Tavernelle e San Paolo

Dalla prossima settimana saranno avviati i lavori di ripristino e messa in sicurezza di via San Paolo e di via Tavernelle. Via San Paolo è situata in zona collinare e collega la via Santa Cristina alla via Marecchiese, mentre via Tavernelle, anch' essa in zona collinare, è a confine con il territorio comunale di Coriano. Entrambe le strade si compongono di una careggiata a doppio senso di marcia con larghezza variabile da 4,00 a 5,50 metri e, sebbene di larghezza ridotte, tali strade sono soggette a elevato traffico veicolare dovuto alla loro particolare collocazione nel reticolo viario del Comune. Entrambi i cantieri, che prenderanno avvio da lunedì, sono nati successivamente all’esigenza di riqualificazione delle vie per la compromessa fruizione funzionale, a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di Rimini.

Nel caso della via Tavernelle, collegamento trasversale tra due direttrici provinciali che uniscono la costa con l’entroterra, i lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale danneggiata. Il piano stradale, infatti, degradato anche a causa delle abbondanti piogge di maggio, ha causato dei movimenti e delle fratture presenti sulla carreggiata. In dettaglio, le lavorazioni prevedono la bonifica e la realizzazione di un nuovo manto stradale e, nei tratti maggiormente deformati a causa degli smottamenti, si procederà alla realizzazione di una nuova sottofondazione stradale e al ripristino delle banchine stradali seriamente compromesse dall’azione erosiva delle acque meteoriche. Una riqualificazione che è stimata per un importo complessivo di 280 mila euro.

L’intervento in via San Paolo analogamente si riferisce alla bonifica e rifacimento della pavimentazione stradale che attualmente presenta segni di ammaloramento e consumo del piano di scorrimento viario, determinatosi anche a causa degli eventi meteorologici del maggio 2023. Anche in questo caso, le lavorazioni consisteranno nella posa di un nuovo manto stradale e di una nuova sottofondazione stradale nei tratti ove risulta particolarmente deformata. L'importo complessivo dei lavori in questo caso è stimato complessivamente per 350 mila euro. Durante i lavori, le strade saranno chiuse a tratti con transito consentito ai residenti, frontisti e al trasporto pubblico locale e scuolabus.