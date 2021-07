Al via i lavori per riasfaltare la Marecchiese, cantieri notturni fino al 4 settembre

Per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo in tratti saltuari tra il comune di Rimini ed il comune di Novafeltria

A partire da lunedì prossimo, 12 luglio, Anas avvierà i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 258 “Marecchia”, rientrata in gestione Anas dallo scorso 8 aprile. Per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo in tratti saltuari dal km 86,580 al km 51,000 per una estensione massima di 500 metri, tra il comune di Rimini ed il comune di Novafeltria. Al fine di contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 6:00. Il completamento è previsto entro venerdì 4 settembre.