Al via il bando per i gestori dei centri estivi 2024 di Riccione

Il Comune di Riccione, in qualità di ente capofila per il Distretto socio-sanitario di Riccione, ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi, per il periodo da giugno a settembre 2024, nei comuni del distretto. L’avviso pubblico è rivolto ai gestori dei centri estivi che intendono aderire al “Progetto per il contrasto alla povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi - Anno 2024” della Regione Emilia-Romagna. Il progetto è rivolto alle famiglie e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni per i ragazzi con disabilità che partecipano ai centri estivi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, da giugno a settembre.

I gestori dei centri estivi, interessati ad aderire al progetto, dovranno inviare la propria candidatura ai Comuni in cui hanno la sede operativa tramite posta certificata entro e non oltre mercoledì 15 maggio 2024. Rientrano nel progetto regionale promosso dal Distretto di Riccione anche i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano e Sassofeltrio. Ogni comune aderente al progetto si occuperà di effettuare le pratiche amministrative di competenza e il controllo dei requisiti.

Tra i requisiti minimi richiesti ai gestori dei centri estivi c’è l’impegno all’accoglienza di tutti i bambini, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso, e l’accoglienza dei bambini con disabilità la cui modalità di fruizione e sostegno dovrà essere concordata con il Comune di riferimento. I centri estivi dovranno inoltre disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e organizzativo del servizio in cui vengono chiarite le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata e l’organizzazione del personale coinvolto. Infine i gestori dovranno garantire, nel caso siano previsti i pasti, la somministrazione di diete speciali per far fronte alle esigenze di tutti i bambini.