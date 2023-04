Al via il corso di autodifesa organizzato dalla Casa delle Donne

Sono aperte le iscrizioni per l'ormai tradizionale “corso di introduzione alla difesa personale” organizzato dalla Casa delle Donne in collaborazione con le Forze dell'Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale che metteranno a disposizione gratuitamente propri istruttori), l'Associazione "Rompi il Silenzio", l'Asd "La Pedivella" e il Centro Sportivo Italiano di Rimini. Il Corso si svolgerà nella palestra della scuola "De Amicis" (via Crispi 101) a partire dal 2 maggio, tutti i martedì e i giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per un totale di 10 giornate e terminerà quindi il 1° giugno. La prima e l'ultima lezione saranno tenute dalle operatrici del centro Antiviolenza comunale. Per partecipare è necessario iscriversi; per farlo, o semplicemente per avere maggiori informazioni su modalità, documentazione e tempistiche, è possibile contattare i seguenti contatti: lacasadelledonne@comune.rimini.it - 0541704545 (lun/ven dalle 9 alle 13 - mart. e giov. anche dalle 15 alle 17).

“L’obbiettivo del corso - ricorda Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini - è quello di offrire conoscenze multidisciplinari, in grado di sviluppare sia la consapevolezza dei rischi, che la loro gestione. Lezioni, dunque, non tanto o non solo sulle tecniche fiische di difesa, ma che coinvolgerà in maniera importante l’aspetto psicologico e comportamentale. È ciò che mi auguro possano contribuire a fare questi incontri che, insieme alle forze dell’ordine, che ringrazio, abbiamo organizzato nell’ambito delle tante iniziative contro la violenza sulle donne che stiamo portando avanti congiuntamente sul territorio riminese”.