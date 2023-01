Al via l'installazione dei nuovi parcometri di ultima generazione a Santarcangelo

Al via le operazioni di sostituzione dei parcometri a Santarcangelo. I nuovi dispositivi sono dotati di tutte le funzionalità più evolute e aggiornate alle nuove tecnologie. I 25 parcometri in corso di installazione accetteranno infatti sia il pagamento in contante che quello tramite bancomat, carte di credito o debito (anche in modalità contactless) oppure attraverso una app scaricabile sullo smartphone, che permetterà anche di prolungare la sosta qualora necessario.

Il sistema permetterà inoltre una registrazione agevole delle targhe per gli accessi temporanei nelle zone traffico limitato del centro storico e il collegamento con il relativo programma operativo in dotazione alla Polizia locale: in questo caso risulta molto utile un’altra funzionalità del software di cui sono dotati i nuovi parcometri che permette di versare gli incassi virtuali su conti correnti diversi. I pagamenti per la sosta confluiranno infatti sul conto corrente dell’Amministrazione comunale, mentre quelli per i permessi temporanei ztl saranno automaticamente versati all’Unione di Comuni Valmarecchia.

Tra gli altri vantaggi dei nuovi parcometri, che funzioneranno grazie a pannelli solari ad alte prestazioni, il fatto che potranno essere installati direttamente sulle strutture già presenti e che diversi pezzi di ricambio di queste ultime sono compatibili con quelli dei nuovi dispositivi.