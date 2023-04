Al via l'operazione "Pasqua sicura": tutte le forze dell'ordine in campo per le festività

Strade e autostrade sorvegliate speciali, così come le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, oltre a un aumento dei controlli del territorio. Questa la ricetta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, riunitosi martedì e presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, per le festività pasquali e i ponti di primavera che fino al prossimo 1 maggio faranno arrivare in Riviera i primi turisti. All'incontro in Prefettura hanno partecipato tutte le forze dell'ordine che, in chiave di prevenzione generale, schiereranno tutto il personale disponibile. Particolare attenzione sarà riservata ai luoghi della movida notturna con controlli mirati in prossimità dei locali di divertimento. "Ancora una volta - sottolinea una nota della Prefettura - a fronte dell’aumentata sensibilità verso la richiesta di sicurezza da parte della comunità, in un tessuto sociale urbano sempre più articolato sul piano dei valori e delle culture, si conferma e consolida l’esperienza di collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, attraverso il coordinato contributo di idee, risorse e strategie attuato in sede del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza".