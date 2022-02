Al via la demolizione ‘per parti’ del serbatoio pensile di Montalbano

Il vecchio serbatoio pensile dell’acquedotto di via Montalbano nella località omonima del Comune di S. Giovanni in Marignano ha i giorni contati. Partono in questi giorni i lavori di demolizione della torre piezometrica e della vasca di accumulo sommitale presenti nell’area di proprietà del Comune di S. Giovanni in Marignano. La necessità di demolire tale struttura, costruita nei primi anni ‘80 secondo i criteri tecnici allora vigenti e fuori esercizio da anni, è dovuta alla complessità e agli elevati costi della manutenzione dell’opera e al fatto che risulta già da tempo disconnessa dalla rete cittadina di distribuzione dell’acquedotto civile.

Ad oggi sono state eseguite le attività preliminari di cantierizzazione e logistica propedeutiche alla demolizione: in particolare è stata realizzata la pista di accesso al serbatoio, che occupa l’area di proprietà del Comune di San Giovanni in Marignano, posta nella parte retrostante il serbatoio. Successivamente sono stati allestiti il ponteggio di sicurezza, rivestito da teli antipolvere e che viene abbassato a mano a mano che i lavori procedono, e la gru, in modo da poter procedere alla demolizione vera e propria del torrino, che sarà ultimata entro la prima settimana di aprile. La demolizione del serbatoio, alto circa 19 metri, sarà effettuata per parti, tagliando il manufatto ‘a pezzi’ che saranno calati a terra con la gru, quindi molto meno pericolosa e impattante rispetto a quelle realizzate utilizzando le cariche di esplosivo. Questa tecnica meno invasiva è particolarmente indicata per la particolare posizione del manufatto, vicino a diverse abitazioni.

L’impatto dell’intervento sul contesto urbano adiacente sarà praticamente nullo: infatti, grazie alle tecniche adottate di taglio e smontaggio delle parti del manufatto e alla cantierizzazione in sicurezza, la produzione di polveri viene limitata al minimo e non si verificano blocchi né nei servizi della zona. né sulla sua viabilità stradale, che non subirà variazioni di rilievo. Afferma l’Amministrazione comunale: “Siamo davvero soddisfatti per l’intervento realizzato che, da una parte, con la demolizione del serbatoio pensile ha migliorato l’estetica e l’impatto ambientale e paesaggistico, e dall’altra per il conseguente adeguamento della rete idrica in termini di pressione, ha comportato una modernizzazione dell’impianto stesso”.