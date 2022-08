Al via la stagione 2022/2023 della scuola comunale di musica di Bellaria

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i corsi 2022/2023 proposti dalla Scuola di musica comunale ‘Vittorio Belli: arte, musica, ambiente’. Una realtà in costante crescita sotto la gestione firmata Associazione InArte, le cui attività trovano spazio presso l'omonimo centro culturale di via Ovidio (angolo via Italico): una struttura rinnovata, sede anche di incontri ed installazioni artistiche, degna location per una scuola di musica che negli anni ha visto affacciarsi al pentagramma centinaia di giovani e meno giovani. L’inizio delle lezioni è previsto per il 28 settembre, per un’offerta che comprende corsi propedeutici, canto, singoli strumenti musicali e musica d’insieme: corsi aperti ai piccolissimi sopra ai due anni, ai giovani e agli adulti, sino alla terza età. “La principale novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione dell’attività orchestrale, tutti i mercoledì, con sessioni collettive per fiati, archi e percussioni", spiega la Direttrice della scuola Ilaria Mazzotti. “Attività", sottolinea, "che consentiranno un ulteriore arricchimento, anche numerico, dell’apprezzata ‘Orchestra giovanile InArte', ensemble che unisce le scuole di musica InArte di Forlì e di Bellaria Igea Marina. In più, saranno attivati il martedì pomeriggio corsi ritagliati su misura per le piccole band, formazioni giovanili di almeno quattro elementi, i cui componenti saranno formati per le esibizioni live e instradati al songwriting.”



Un’ulteriore, significativa novità della stagione 2022/2023 della scuola comunale di musica di Bellaria Igea Marina, nasce dall’esperienza maturata la scorsa primavera dall'associazione: che per il primo anno ha curato e organizzato ‘La Borgata che danza’, storico festival dedicato alle antiche forme di musica popolare, in particolare quelle tramandate attraverso i modi della comunicazione orale e visiva. "In continuità con quella positiva esperienza e guardando già all’edizione 2023, anche al centro Vittorio Belli avvieremo un lavoro di trasmissione del repertorio popolare, compreso quello legato alla nostra marineria, che coinvolgerà giovani e giovanissimi. Un’attività che rafforzerà le radici culturali e musicali di Bellaria Igea Marina con la linfa rappresentata dalle nuove generazioni.” A tutto questo, come detto, si uniscono i corsi tradizionali, tenuti dagli insegnanti altamente qualificati impegnati presso la struttura di via Ovidio. Lezioni di chitarra nelle sue varie declinazioni, basso, batteria, violino, tromba, pianoforte, oltre ovviamente al canto, quest'ultimo nella versione lirica, moderna o jazz.



“Il valore formativo, socializzante e aggregativo della musica non ha eguali, per questo sosteniamo la nostra scuola di musica e guardiamo positivamente alle ulteriori implementazioni dell’offerta messe in campo per la stagione 2022/2023. Una realtà che riempie di vita e di fermento quel centro Vittorio Belli che abbiamo concepito come contenitore culturale dinamico, sostenibile e aperto alla città: la sede ideale per la maturazione di tanti ragazzi il cui talento, non a caso, in modo crescente contribuisce a impreziosire eventi e manifestazioni organizzati sul nostro territorio”, le parole dell’Assessore alla Cultura Michele Neri.