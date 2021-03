Al via la vaccinazione per le forze dell’ordine e pazienti con gravi malattie

Prosegue la campagna vaccinale di Ausl Romagna, rivolta alle fasce della popolazione di età compresa fra gli 80 e over 80, al personale scolastico da parte dei Medici di Medicina generale e alle persone con gravi disabilità al domicilio. Al 1° marzo i soggetti che in Romagna hanno ricevuto la prima dose vaccinale sono 61.427 e ad aver completato la vaccinazione, 30.298. Mentre a ieri erano già 3.494 le dosi somministrate al personale scolastico da parte dei medici di Medicina Generale. E’ iniziata venerdì la somministrazione del vaccino alle Forze dell’Ordine e nei prossimi giorni si proseguirà con le prenotazioni per altre categorie professionali. Siamo in attesa di ricevere gli elenchi del personale universitario per pianificare la somministrazione del vaccino. Nella giornata odierna sono iniziate nei 4 punti provinciali ( Ravenna-Pala de Andrè. Forli, Cesena e Rimini-fiera) le somministrazioni al personale delle Forze dell’Ordine, che proseguirà nei prossimi giorni fino ad esaurimento. Sono coinvolte le persone appartenenti ai Corpi di Carabinieri, Polizia di stato Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Locale,Capitaneria di Porto e personale afferente alle Prefetture.

Anche al personale iscritto agli Ordini Professionali, afferente alle professioni sanitarie che esercita la propria attività in libera professione è stata inviata la comunicazione con le credenziali per iscriversi al portale dell’Azienda e prenotare la seduta vaccinale, sulla base degli elenchi pervenuti dai rispettivi Ordini Professionali. Anche gli assistenti di studio dei medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera Scelta, saranno inseriti nel portale di prenotazione dell’Azienda, appena gli elenchi saranno resi disponibili, così come il personale degli ambulatori/laboratori privati anche non accreditati.

Sono state organizzate in tutti gli ambiti della Romagna, le sedute straordinarie per la somministrazione del vaccino alle persone dializzate, ai soggetti che hanno effettuato il trapianto renale e ai pazienti nefropatici immunodepressi. Le persone coinvolte sono state reclutate direttamente dalle U.O. di Nefrologia e le sedute saranno svolte all’interno degli ospedali, coadiuvate dal supporto del personale medico e infermieristico delle Unità Operative di Nefrologia.