Al via le "Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”

La 40ª edizione si concentrerà su Sicurezza Stradale, Contrasto al degrado e all’illegalità, Modalità operative e nuovi Strumenti per il Controllo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile

“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, organizzate dal Gruppo Maggioli, rappresentano l’appuntamento fisso per gli operatori del settore, il più grande Convegno Nazionale dedicato alla Polizia Locale ricco di incontri, confronti e formazione, per dibattere sulle novità ed i temi d’interesse che coinvolgono principalmente Comandanti, Ufficiali e Agenti, provenienti da tutto il territorio nazionale. La 40ª edizione, all’avvio mercoledì al Palazzo dei Congressi di Riccione, registra il ‘tutto esaurito’; un’ampia adesione che dimostra quanto sia sentita la partecipazione alla manifestazione, organizzata nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid.

La cerimonia di apertura annovera la presenza di numerosi Esponenti delle Istituzioni, tra cui Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Michele Conti, Sindaco di Pisa e Delegato Anci alla Polizia Municipale, Renata Tosi, Sindaco di Riccione e Giuseppe Forlenza, Prefetto di Rimini. In occasione della celebrazione del 40° interverrà anche Manlio Maggioli, che ha visto nascere la manifestazione. Concluderà Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, che affronterà il tema della riforma della Pubblica Amministrazione in stretto collegamento con la fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



Oltre a PNRR e Riforma della PA, l’evento si concentrerà su Sicurezza Stradale, Contrasto al degrado e all’illegalità, Modalità operative e nuovi Strumenti per il Controllo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, temi approfonditi da Esperti e Specialisti del settore di rilievo nazionale. Un interessante focus è riservato all’innovazione in ambito digitale, con riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza, in una sessione che prevede interventi qualificati, tra cui, a livello internazionale, l’esperienza della Guardia Civil con Ignacio Varela del ERAT – Equipo de Reconstrucción de Accidentes. La ‘tre giorni’ di convegno, che terminerà il 17 settembre, si preannuncia intensa con una particolare attenzione, che si reitera nel tempo, ai contenuti ed agli aggiornamenti normativi e di contesto.