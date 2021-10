Al volante di un autocarro senza patente, scatta la maxi multa

Nelle ultime settimane le pattuglie della Polizia locale di Vallata hanno intensificato i controlli per verificare la regolarità di autocarri e autoarticolati che transitano sulle strade di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. In particolare, l’attività degli agenti è finalizzata ad accertare la sistemazione dei carichi, con verifiche su eventuali eccedenze di peso, oltre a controllare la regolarità dei veicoli e dei relativi documenti di circolazione dei conducenti. Su 17 veicoli controllati, gli agenti hanno contestato quattro verbali per violazioni alle norme di comportamento del Codice della strada, uno per sovraccarico, uno per inosservanza alle limitazioni di transito su strada e uno per mancata revisione al veicolo. In un’altra occasione, infine, al conducente di autocarro che circolava senza patente di guida perché revocata è stato contestato l'illecito previsto dal Codice della strada all'articolo 116 comma 15, con una sanzione amministrativa di 5.110 euro e la sanzione accessoria del fermo del veicolo.