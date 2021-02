Al volante ininterrottamente per 21 ore, maxi multa per il camionista

Un comportamento estremamente pericoloso per sè e per gli altri utenti della strada quello messo in atto da un camionista extracomunitario che, nella giornata di martedì, è stato fermato dalla polizia Stradale e ritenuto responsabile di una lunga serie di violazioni. L'uomo è stato controllato all'uscita del casello di Rimini nord mentre si trovava al volante di un'autoarticolato di una ditta di Chieti. Dai primi accertamenti sono emerse subito delle incongruenze che hanno spinto gli agenti a un controllo approfondito nel corso del quale è emerso che il camionista aveva manomesso il cronotachigrafo. In particolare, dalla lettura dei dati, si è scoperto che nell'arco delle 24 ore era stato al volante per 21 superando di gran lunga i tempi massimi previsti dalla legge. Come se non bastasse si è scoperto che, in diverse occasioni, aveva superato anche i limiti di velocità per quel tipo di mezzo e che aveva manomesso anche la centralina elettronica che regola l'additivo "Ad blue" per ridurre l'inquinamento.

Lo straniero ha così accumulato multe per un totale di 2328 euro ai quali si sono aggiunti il ritiro della carta di circolazione, il fermo amministrativo dell'autoarticolato, la sospensione della patente di guida e la decurtazione di 34 punti dal documento. Altrettante sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti della ditta proprietaria del mezzo pesante.