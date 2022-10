Un'ala dell'istituto Leon Battista Alberti verrà demolita, la Provincia a "caccia" di nuove aule

La Provincia di Rimini va a caccia di aule. In vista del prossimo anno scolastico. Quando partirà un intervento che prevede la demolizione di una palazzina, si tratta di un'ala dell'immobile, dell'istituto professionale Ipssia "Leon Battista Alberti" al centro studi della Colonnella. Tramite fondi relativi al Pnrr l'immobile verrà abbattutto per essere ricostruito, motivo per cui la Provincia si sta già muovendo alla ricerca di un immobile alternativo.

L’indagine esplorativa di mercato mira ad acquisire manifestazioni d’interesse a mettere a disposizione locali ad uso aule scolastiche, ovvero idonee ad essere adattate a tale uso, per le esigenze didattiche della scuola Ipssia “Leon Battista Alberti” di Rimini, in modo da garantire il regolare avvio e svolgimento delle attività a partire dall’anno scolastico 2023/2024. La disponibilità dell’immobile, da acquisire in comodato/locazione passiva o altra modalità, dovrà avere una durata minima di quattro anni.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 20 ottobre. L’immobile proposto dovrà possedere le caratteristiche tecniche e funzionali specificate nell’avviso.