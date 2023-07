Alba di follia nel parcheggio della discoteca, pronta la denuncia per l'investitore

Era un 50enne italiano alla guida della McLaren, con targa sammarinese, che all'alba di domenica ha investito un ragazzo albanese 30enne nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose di Misano con la vittima che si prepara a denunciare l'automobilista. Il ferito, caricato dalla supercar e poi sbalzato sullo sterrato, nella giornata di lunedì era ancora in ospedale con una serie di fratture al volto oltre a quella della caviglia con una prognosi di 20 giorni. Attraverso il suo legale, Massimiliano Orrù, ha già annunciato che una volta dimesso sporgerà denuncia nei confronti del 50enne e allo stesso tempo ha ribadito di non centrare nulla con quanto accaduto quella mattina fuori dalla discoteca. Gli stessi carabinieri sono al lavoro per cercare di capire cosa abbia scatenato un gruppo di ragazzi ad assaltare la McLaren nel parcheggio.

Dal video di quanto accaduto, che ha fatto il giro dei social network, si vede solamente l'ultima parte ossia quando alcuni giovani iniziano a prendere a calci e pugni la carrozzeria del veicolo mentre un altro balza sul tettuccio dell'auto. E' a questo punto che il guidatore parte a tutta velocità trovandosi, davanti al muso, il giovane albanese che viene caricato sul cofano per poi essere sbalzato dopo diversi metri. In un secondo filmato, sempre su TikTok, si vede la McLaren proseguire la corsa per uscire dal parcheggio facendo lo slalom tra due transenne per poi evitare un suv e altri giovani che si trovavano fuori dal locale e alla fine imboccare l'uscita della discoteca inseguita vanamente da un addetto alla sicurezza.