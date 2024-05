Albergatore aggredito da un cliente esagitato, l'imprenditore ricoverato al "Bufalini"

E' di un albergatore riccionese 70enne finito al "Bufalini" di Cesena per accertamenti e di un turista bresciano 26enne denunciato a piede libero il bilancio del diverbio scoppiato, nel pomeriggio di domenica, in un hotel a 4 stelle di Riccione. Il parapiglia si è scatenato nella struttura ricettiva di viale Gramsci e, sul posto, si è precipitata una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito e poi trasportarlo nel nosocomio cesenate. Da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma pare che, nei giorni precedenti, tra il cliente e l'albergatore ci fossero state già alcune discussioni e nel pomeriggio di domenica è scoccato l'ennesimo battibecco. A un certo punto il bresciano, che pratica arti marziali, al culmine della lite avrebbe spintonato il 70enne facendolo rovinare a terra. Nella caduta l'albergatore ha picchiato violentemente la testa sul pavimento e, viste le sue condizioni, si è reso necessario l'intervento del 118.

L'imprenditore, tuttavia, è rimasto sempre cosciente ma per sicurezza è stato portato al "Bufalini" dove risulta ancora ricoverato. Nel frattempo i carabinieri hanno cercato di ricostruire quanto accaduto ascoltando, anche, diversi clienti dell'hotel davanti ai quali si è scatenata la lite. Informato di quanto accaduto, il pubblico ministero di turno non ha ritenuto necessario il fermo del turista che è stato denunciato a piede libero per lesioni.