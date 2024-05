Albergatore morto dopo una rapina, svolta dall'autopsia: il decesso conseguenza dell'aggressione

Lo scorso novembre un albergatore di Bellaria Igea Marina, Ennio Quadrelli, di 87 anni, era morto dopo che due settimane prima aveva subito una brutale aggressione fuori dal suo hotel. Ora c’è una svolta nelle indagini: il decesso sarebbe riconducibile alle botte inflitte dai due rapinatori. A confermarlo sarebbero i risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Rimini sul corpo dell’anziano: uno scenario che modifica l’ipotesi di reato in morte come conseguenza di altro reato o omicidio preterintenzionale. A occuparsi delle indagini erano stati i Carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina: al momento gli aggressori non sarebbero però ancora stati identificati, il caso risale allo scorso novembre, con l’aggressione che si era registrata nella serata del 29 ottobre.

Quel giorno Quadrelli di rientro nella sua struttura alberghiera, l’hotel Majestic di viale Panzini, era stato picchiato da due persone con il volto coperto e derubato. Dopo avergli portato via cellulare e denaro, i due aggressori avevano fatto anche irruzione nella struttura alberghiera ordinando a Quadrelli di aprire la cassaforte. Sprovvisto della chiave, l’87enne era stato nuovamente colpito con violenza. Dopo aver lanciato l’allarme, l’imprenditore era stato poi trasportato all’ospedale di Cesenatico dove era rimasto meno di un giorno per poi far rientro a casa, dove sembrava stare meglio ed era persino tornato a guidare. Quadrelli era poi deceduto il 16 novembre in ospedale, dopo una decina di giorni di ricovero. L’imprenditore aveva continui dolori al capo e in altre parti del corpo: dopo il ricovero a Rimini le sue condizioni era gradualmente peggiorate fino al decesso.