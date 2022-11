Hotel e lavoro, gli albergatori a lezione da mister Mario Beretta e dallo psicologo Paolo Crepet

Si avvicina l’appuntamento con l’evento annuale di formazione per albergatori organizzato da in3pida, agenzia di marketing di Riccione specializzata nella consulenza e promozione per strutture ricettive. Una giornata intera di interventi che ruotano intorno al grande tema del momento: la mancanza di personale. Il titolo della giornata è "L'inizio di una nuova era - Il tuo hotel con la fila alla porta, di ospiti e collaboratori". Si parla di marketing per attirare nuovi viaggiatori e di marketing che diventa essenziale per trovare persone motivate a lavorare in hotel. Bisogna raccontarsi e promuoversi costantemente per spiccare oggi e farsi scegliere.

Sul palco dell'hotel Corallo ne parlano Melissa Vitiello e Claudia Del Magna, consulenti di marketing per hotel e co-fondatrici di in3pida (insieme a Mario D'Amore, anche lui consulente di web marketing) e due ospiti d'eccezione: Mario Beretta, ex allenatore di Serie A di calcio e oggi formatore di futuri allenatori, e Paolo Crepet, psicologo e psichiatra di grande fama, che affronta la tematica di come sia cambiata oggi la percezione del lavoro da parte delle nuove generazioni.

Partner dell'evento ben 15 tra le migliori aziende leader nel settore per prodotti e servizi dedicati al mondo dell'ospitalità.