Alberghi all'asta, da definire il futuro di due strutture. Hotel con 100 camere a meno di 2 milioni

Dopo il recente acquisto da parte del Club Family Hotel dell’ex Hotel Punta Nord di Torre Pedrera, altre strutture ricettive alberghiere del riminese sono in cerca di un acquirente attraverso le aste giudiziarie. Il focus è concentrato ora su due strutture che insistono sul territorio di Bellaria Igea Marina. In particolare ad andare per la prima volta all’asta è il Club Hotel Angelini Sud, una imponente struttura con piscina che trova sede in via Pirano. Il termine per la presentazione delle offerte, si apprende attraverso il portale delle aste giudiziarie, è fissato per il prossimo 30 luglio. Si partirà con un prezzo base di 1.967.105 euro e offerta minima a 1.475.328 euro. Il compendio ricettivo è posto nel centro urbano di Bellaria, a circa 100 metri dalla spiaggia. I due edifici, che si affacciano l’uno all’altro, condividono parte degli impianti come il parcheggio e la corte interna dotata di piscina. Il numero complessivo è di circa 100 camere.

Una seconda pensione che va all’asta sempre a Bellaria Igea Marina trova sede in via Marco Lucano, in questo caso nel fabbricato attualmente vi svolge attività alberghiera stagionale con classificazione tre stelle: l’albergo è dotato di 38 camere per un totale di 84 posti letto. Come riportato dal portale delle aste giudiziarie il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 23 luglio. Si partirà da un prezzo base di 738 mila euro e offerta minima fissata a 553.500 euro.