Alberghi sempre più hi-tech e a portata di clic, un meeting dedicato agli operatori turistici

Migliorare la gestione dell'hotel con un clic, è il tema del seminario on line intitolato "Gli strumenti che semplificano la vita degli albergatori", organizzato per mercoledì (19 gennaio) da Federalberghi Riccione in collaborazione con Zucchetti. L'obiettivo è far scoprire agli operatori turistici le tecnologie per la gestione alberghiera e le ultime innovazioni per il settore, create per accompagnare le aziende ricettive nella trasformazione digitale, semplificare il lavoro quotidiano e massimizzare performance e fatturati.

La collaborazione con Zucchetti è volta a dare la possibilità a tutte le strutture alberghiere dalle più piccole e medie aziende (b&b, hotel da 1 a 3 stelle) ai più grandi gruppi alberghieri di potersi informatizzare al meglio e scegliere tra un'ampia gamma di soluzioni per l'hospitality. I nuovi strumenti, si spiega, "permettono con un clic di gestire i diversi reparti e aree di gestione: vendita delle camere online, revenue e gestione delle tariffe, sistemi di previsione della domanda alberghiera, contabilità, food & beverage". La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli operatori turistici. (fonte Dire)