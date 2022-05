L'hub dove si sperimenta l'hospitality è per Tripadvisor tra i tre "hotel del momento" al mondo

E’ l’hotel che vuole diventare un hub di sperimentazione dell’hospitality. Al terzo gradino del podio della classifica su scala mondiale degli "hotel del momento" stilata dal sito web Tripadvisor, svetta il Demo Hotel Design Emotion di Rimini, appena dopo un albergo dell'Indonesia e uno del Brasile. Un riconoscimento ancora più importante se si considera che è l'unico hotel italiano presente in questa graduatoria sulle 25 strutture ricettive più di tendenza del globo. Una menzione sul riconoscimento è arrivata anche dal Comune di Rimini.

Il Demo Hotel, si trova in via Giovanni Delle Bande Nere, e come si legge dal sito ufficiale partendo dal recupero di una pensione locale in disuso, il progetto ha previsto il coinvolgimento di quattordici studi di architettura chiamati a ripensare gli spazi di quello che è diventato un hub di sperimentazione dell’hospitality, ognuno con la propria ispirazione e la propria idea dell’accoglienza. Quindi uno spazio eclettico che riunisce differenti cifre progettuali, all’insegna della connessione e dell’unicità e che è diventato il punto di riferimento per il settore.