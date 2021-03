Albergo sottratto alla mafia, Tosi: "Per restyling servono 3 milioni dei cittadini, meglio abbatterlo"

Per mettere a posto l'hotel Smart di Riccione, confiscato alle mafie e assegnato al Comune del riminese, servirebbero 3 milioni di euro "dei cittadini". Allora e' meglio abbatterlo. Ne e' convinto il sindaco, Renata Tosi, che a pochi giorni dalla giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie lancia un appello al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. A lui "che in questi giorni si e' fatto promotore di iniziative per la cultura della legalita' contro le mafie, chiediamo risposte concrete proprio per onorare quelle stesse vittime delle mafie ricordate il 21 marzo". Quello stabile di sette piani, sottolinea Tosi, e' stato appunto sequestrato e confiscato alla mafia e assegnato al Comune, ma per legge non si puo' venderlo e per riqualificarlo servirebbero 3 milioni di euro "dei riccionesi". La proposta e' quindi di abbatterlo per creare parcheggi pubblici, "i proventi andrebbero nei fondi destinati al sociale, e quello che oggi e' solo un costo diventerebbe di utilita' per la comunita' come gia' avviene per un'altra area confiscata, il parcheggio da oltre 30 posti auto, tra viale Tasso e viale Paisiello", aggiunge il sindaco. "Oggi a Riccione, come in tutta la provincia di Rimini dove vi e' una discreta consistenza di beni confiscati, c'e' l'esigenza di misure concrete a favore dei territori che hanno il diritto di riappropriarsi dei beni della criminalita' organizzata, uscendo cosi' dagli sterili slogan commemorativi o enunciati di futuri comportamenti virtuosi". Ora, dunque "l'Osservatorio sulla criminalita' organizzata deve farsi promotore di misure concrete che restituiscano alle comunita' il maltolto, altrimenti rischia di rimanere solo una foto in una bella cornice".