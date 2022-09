Alberi abbattuti dal maltempo: attivato il Centro operativo di Protezione civile a Santarcangelo

Il maltempo che sta interessando la Romagna ha coinvolto anche Santarcangelo già dalla mattinata di sabato. Diversi gli interventi già effettuati dalla Polizia locale e dalla Protezione civile della Valmarecchia, che per l’occasione ha attivato il Centro operativo di via Scalone.



Gli interventi hanno riguardato per lo più alberi caduti a causa del vento, in particolare nelle vie Costa, Bornaccino e Pedrignone, per il momento senza conseguenze. La Protezione civile invita a prestare attenzione alle forti raffiche di vento, che tenderanno a intensificarsi nel corso del pomeriggio. Per segnalare situazioni di emergenza è possibile contattare i Vigili del Fuoco di Rimini al 115 o la Polizia locale allo 0541/624.361.